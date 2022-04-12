Son dakika haber! Antalya'da dini nikahlı eşinin sığındığı eve ateş eden kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı imam nikahlı eşinin kaldığı eve tüfekle ateş ederek kaçan şüpheliyi, jandarma ekibi yakaladı.

Ö.D, tartıştığı dini nikahlı eşi N.K'yi darbetti. Bununun üzerine N.K, Demirciler Mahallesi Ulualan mevkisinde ablası İ.K'nin evine sığındı.

Baldızının evinin önüne giderek tüfekle birkaç el ateş eden Ö.D, bölgeden uzaklaştı. Araçla kaçan zanlıyı yakın takibe alan jandarma ekipleri, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı önünde içerisinde 3 çocuğun bulunduğu otomobili bırakıp kaçmaya başlayan şüpheyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Genel güvenliği tehlikeye sokmak" ve "Eşini kasten yaralamak" suçlarından işlem yapıldı, silah kanununa muhalefetten ve otomobilinin eksiklerinden dolayı da para cezası uygulandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda yaralanan olmadığı ve saçmaların eve isabet etmediği öğrenildi.