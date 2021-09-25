Son dakika haber: Antalya'da dubleks ev çıkan yangında küle döndü - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan yangında dubleks bir ev yanarak küle döndü.

Yangın, Akseki ilçesine 45 kilometre mesafedeki Değirmenlik Mahallesi'nde bakıcısı ile birlikte yaşayan Ömer Özen'e ait dubleks evde saat 13.30 sıralarında çıktı. Evden çıkan dumanları gören mahalle halkı durumu 112 Acil Çağrı merkezini bildirdi. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Yangında dubleks ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiği ve içerisinden hiçbir eşyasının çıkarılamadığı belirtildi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için jandarma inceleme başlattı. - ANTALYA