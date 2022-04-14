Son dakika haber! Antalya'da eşini darbeden kişinin evinden 6 silah çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber! Antalya'da eşini darbeden kişinin evinden 6 silah çıktı

14.04.2022 11:47
Son dakika haber! Antalya'da eşini darbeden kişinin evinden 6 silah çıktı

Son dakika haberler... Antalya'nın Kumluca ilçesinde darbettiği eşinin şikayeti üzeri evine düzenlenen operasyonda 6 silah ele geçirildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde darbettiği eşinin şikayeti üzeri evine düzenlenen operasyonda 6 silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıcasu Mahallesi'nde G.Ç, kocası A.Ç'nin kendisini darbettiğini, evde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği olduğu yönünde ihbarda bulunması üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla A.Ç'nin evinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2'si yarı otomatik 4 av tüfeği, silahlara ait 1842 fişek, bir miktar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Antalya, Kumluca, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Antalya'da eşini darbeden kişinin evinden 6 silah çıktı - Son Dakika


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