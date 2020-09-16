Son dakika haber... Antalya'da eski güreşçinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesi - Son Dakika

Hakkı Aygün (25), Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde 1 Eylül 'de uğradığı silahlı saldırıda göğsünden vurularak yaşamını yitirmişti. Olay sonrası kaçan zanlı Umut Can F. yakalanmış ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 14 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Antalya 'da eski güreşçi Hakkı Aygün 'ün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yakalanan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

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