Son dakika haber | Antalya'da FETÖ'den 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Antalya'da yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Antalya'da yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 17-21 Eylül tarihleri arasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 4 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1'i ise soruşturmasının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. - ANTALYA

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