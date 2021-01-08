Son dakika haber | Antalya'da FETÖ üyeliğinden hüküm giyen 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber | Antalya'da FETÖ üyeliğinden hüküm giyen 3 kişi yakalandı

08.01.2021 19:33
Son dakika haber | Antalya'da FETÖ üyeliğinden hüküm giyen 3 kişi yakalandı, System.String[]

Son dakika haber: Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında hapis cezaları bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında hapis cezaları bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'nde uygulama gerçekleştiren yunus timi, aranan R.E'yi bir araçta yakaladı.

R.E'nin kamu görevinden ihraç edildiği, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan yargılandığı Antalya Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

R.E'nin aynı suçtan ceza alan eski kamu çalışanı arkadaşları C.E. ile N.D. de Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü, Güzeloluk, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Antalya'da FETÖ üyeliğinden hüküm giyen 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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