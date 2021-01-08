Son dakika haber | Antalya'da FETÖ üyeliğinden hüküm giyen 3 kişi yakalandı
08.01.2021 19:33
Son dakika haber: Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında hapis cezaları bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında hapis cezaları bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'nde uygulama gerçekleştiren yunus timi, aranan R.E'yi bir araçta yakaladı.
R.E'nin kamu görevinden ihraç edildiği, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan yargılandığı Antalya Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.
R.E'nin aynı suçtan ceza alan eski kamu çalışanı arkadaşları C.E. ile N.D. de Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında gözaltına alındı.
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