Son dakika haber... Antalya'da galericiyi öldürdükleri öne sürülen 3 sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Antalya'da galericiyi öldürdükleri öne sürülen 3 sanığın yargılanması sürüyor

18.05.2022 11:10
Son dakika haber... Antalya'da galericiyi öldürdükleri öne sürülen 3 sanığın yargılanması sürüyor

Son dakika gündem haberi: Antalya'da kiraladıkları 2 aracın bozulduğu ve kendilerine yeni araç verilmediği iddiasıyla galericiyi silahla öldürdükleri öne sürülen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya'da kiraladıkları 2 aracın bozulduğu ve kendilerine yeni araç verilmediği iddiasıyla galericiyi silahla öldürdükleri öne sürülen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu Umut D. yer aldı, diğer sanıklar Baran A. ve Yusuf Mert A. ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu. Müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada açıklanan Baran A'nın HTS kayıt raporunda, sanığın, olay yerinin 1 kilometre uzağında olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Söz verilen sanık Umut D, Baran A'nın HTS kayıtlarının ortada olduğunu ifade ederek, suçu ve günahının bulunmadığını öne sürdü.

Baran A'nın avukatı ise müvekkilinin olay yerine 1,3 kilometre uzaklıkta bulunduğunu, bunun da yaklaşık 16 dakikalık yürüme mesafesine eş değer olduğunu iddia etti.

Müvekkilinin yengesinin olaydan önce oraya taşındığını iddia eden avukat, "Baran o saatte yengesinin evindeydi. Müvekkilim olay yerinde değildir. Baz istasyonu kayıtlarında sabittir." ifadelerini kullandı.

Avukat, müvekkilinin beraatini istedi.

Sanık Yusuf Mert A. ise "Benim hiç suçum günahım yok. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 9 Haziran 2021'de galerici Mesut Bağdınlı'nın araçta ölü bulunmasıyla ilgili Umut D, Baran A. ve Yusuf Mert A. tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
Çamura saplanan araçtaki alkollü şahıslar polise zor anlar yaşattı Çamura saplanan araçtaki alkollü şahıslar polise zor anlar yaşattı Antalya'da 34 yaşındaki genç, araç içerisinde ölü bulundu Antalya'da 34 yaşındaki genç, araç içerisinde ölü bulundu
Kaynak: AA

Yusuf Mert, Tragger, Antalya, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Antalya'da galericiyi öldürdükleri öne sürülen 3 sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:51:54. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Antalya'da galericiyi öldürdükleri öne sürülen 3 sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement