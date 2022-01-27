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Son dakika haber... Antalya'da güvenlik görevlisini öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Antalya'da güvenlik görevlisini öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

27.01.2022 10:54
Son dakika haber... Antalya'da güvenlik görevlisini öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika haberi: Antalya'da çıkan silahlı kavgada güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da çıkan silahlı kavgada güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mevlüt K, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, sanığın "kasten insan öldürme ve hakaret" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatı Hasan Kerem Arşın, cinayetin planlı olduğunu öne sürdü.

Son sözü sorulan sanık Mevlük K. ise "Hayatım boyunca pişmanlık duyacağım bir olay yaşadım." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten insan öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca "hakaret" suçundan da 8 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Kepez ilçesinde Santral Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Mayıs 2021'de silahla yaralanmış olarak bulunan Hakan Ökten, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayın şüphelisi Mevlüt K, saklandığı evde gözaltına alınmıştı. Başka bir cinayetten dolayı cezaevinden şartlı tahliyeyle çıktığı belirlenen Mevlüt K. tutuklanmıştı.

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Hakaret, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Antalya'da güvenlik görevlisini öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Antalya'da güvenlik görevlisini öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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