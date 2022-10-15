Son dakika haberleri! Silah sesini duyup pompalı tüfeğiyle dışarı çıktı, şahsı yaralayan kendisi zannedilip gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Silah sesini duyup pompalı tüfeğiyle dışarı çıktı, şahsı yaralayan kendisi zannedilip gözaltına alındı

15.10.2022 11:21

Son dakika haberleri: Silah sesini duyup pompalı tüfeğiyle dışarı çıktı, şahsı yaralayan kendisi zannedilip gözaltına alındı Korkusu yüzünden paniğe kapılınca silahla yaralama şüphelisi oldu Mahalledeki silahlı çatışmayı duyup evindeki pompalı tüfeği raket çantasında evden çıkarmak istedi yakalandı Silahla...

Silah sesini duyup pompalı tüfeğiyle dışarı çıktı, şahsı yaralayan kendisi zannedilip gözaltına alındı

Korkusu yüzünden paniğe kapılınca silahla yaralama şüphelisi oldu

Mahalledeki silahlı çatışmayı duyup evindeki pompalı tüfeği raket çantasında evden çıkarmak istedi yakalandı

Silahla kalçasından vurulan şahıs, evinden sağlık ve polis ekiplerince alındı

Şüpheliler otomobille kaçarken, olayı duyup korkan bir şahıs evindeki pompalı tüfeği raket kılıfına saklayıp sokağa çıktı

Silahlı yaralamanın şüphelisi zannedilen şahsın, emniyetteki ifadesinde olayla ilişkisi olmadığı öğrenildi

ANTALYA - Antalya'da bir şahıs silahla kalçasından yaralandı, şüpheliler olay yerinden otomobille kaçtı. Yaralı şahıs kalçasını tutarak evine giderken, olayla ilişkisi bulunmayan bir kişi korku üzerine evindeki pompalı tüfeği raket kılıfına saklayıp dışarı çıkınca şüphe üzerine yakalandı.

Olay sabah 08.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobilin içinde konuşan iki grup arasında iddiaya göre uyuşturucu madde yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför koltuğundaki kişi Ramazan B.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Kalçasından yaralanan Ramazan B., araçtan inip yakındaki evine topallayarak gitti. Silah sesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden uzaklaşan şüphelileri ve yaralıyı bulmak için çalışma başlattı. 100.Yıl Caddesi boyunca arama yapan polisler yaralıya ulaşamadı. Yakındaki evine çıkan Ramazan B., 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ambulans istedi. 4. kattaki evinde yaralı halde bulunan sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sedye ile binadan çıkarıldı. Yüzünde cerrahi maske olan yaralı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede araştırmalarına devam eden polislere bir vatandaş, şüphelilere benzeyen kişilerden birinin yakındaki markette olduğunu ihbar etti. Bölgeye yönlenen ekipler sırtında raket kılıfı ile ilerleyen ve eşkale uygun bir kişiyi yakaladı. Ekip aracının yanına getirilen şahsın sırtındaki raket kılıfının içinden bir raket ve pompalı tüfek çıktı. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan detaylı incelemede şahsın, evinde bulunan pompalı tüfeği korktuğu için gizlemek amacıyla raket kılıfına tüfeği koyarak dışarı çıktığı öğrenildi. Olayla ilgisi olmadığı belirlenen şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Güvenlik kamerasında yansıyan görüntülerde, olayda yer alan siyah otomobil ve yaralanan şahsın evine kalçasını tutarak gittiği anlar yer aldı.

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Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Silah sesini duyup pompalı tüfeğiyle dışarı çıktı, şahsı yaralayan kendisi zannedilip gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Silah sesini duyup pompalı tüfeğiyle dışarı çıktı, şahsı yaralayan kendisi zannedilip gözaltına alındı - Son Dakika
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