Antalya'da jandarmanın bir eve yaptığı baskında uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde H.K.'nın kaldığı evde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 55 gram metamfetamin, 10 gram bonzai ve 1 adet 9 mm tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, alınan talimat üzerine H.K. gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ANTALYA