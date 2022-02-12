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Son dakika haber... Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber... Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

12.02.2022 11:39
Son dakika haber... Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 610 gram esrar maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 610 gram esrar maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi aldıkları B.B. M.Ç'nin Ulukapı Mahallesi ve Ulualan mevkiindeki ikametlerine operasyon düzenlendi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve narkotik köpeği Ofset ile birlikte iki ayrı adreste eş zamanlı yapılan operasyonda, 610 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin, 2 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Narkotik köpeğinin çalışması, uyuşturucu madde ile silahların bulunduğu anlar ise kameralara yansıdı. - ANTALYA

Son dakika haber... Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Uyuşturucu, Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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