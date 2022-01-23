Kaçak makaron ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 8 milyon 960 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney Jandarma Karakol Komutanlığının yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan tırda arama yaptı.
Aramada tırda 8 milyon 960 bin kaçak makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan tırın sürücüsü R.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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