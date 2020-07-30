Son dakika haber! Antalya'da kapalı çarşının çatısındaki klima yangını korkuttu - Son Dakika

Antalya'da kent merkezindeki bir çarşının çatısındaki klima ünitelerinde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre olay saat 13.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Güllük Caddesi üzerindeki Selekler Çarşısı'nda çıktı. Çarşının çatısında bulunan klima ünitelerinden yoğun duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çarşı içinde çok sayıda iş yeri bulunması nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çalışanlar ise büyük panik yaşadı. Çatıdaki ünitelerden çıkan yoğun duman vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Yangını gören Sinem Körpe, "Çarşı önünden geçiyordum. Bir anda dumanları gördüm çarşının üzerinde. Hemen itfaiye geldi ve müdahale etiler. Yangın söndü. Kalabalık bir ortam olduğu için çok panikledik, korktuk."dedi. - ANTALYA