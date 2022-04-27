Son dakika haber... Antalya'da kavgada 3 kişi silahla 1 kişi de darbedilerek yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Antalya'da kavgada 3 kişi silahla 1 kişi de darbedilerek yaralandı

27.04.2022 20:01
Son dakika haber... Antalya'da kavgada 3 kişi silahla 1 kişi de darbedilerek yaralandı

Son dakika haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla, 1 kişi de darbedilerek yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla, 1 kişi de darbedilerek yaralandı.

Aralarında kız alıp verme meselesinden husumet bulunan Mehmet S. (45), Halil İbrahim S. (25), Mustafa S. (57), Eyyüp S. (28), Mehmet S. (37), Sefer S. (47) ile Badin Y. (59), Kadir Y. (19), Ramazan Y. (26) ve Saim Y. (29) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Badin Y, Mustafa S, Eyyüp S. silahla, Kadir Y. ise başına aldığı darbe sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Eyyüp S, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, kavgaya karışanları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Son dakika haber... Antalya'da kavgada 3 kişi silahla 1 kişi de darbedilerek yaralandı
Son dakika haber... Antalya'da kavgada 3 kişi silahla 1 kişi de darbedilerek yaralandı

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Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Antalya'da kavgada 3 kişi silahla 1 kişi de darbedilerek yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Antalya'da kavgada 3 kişi silahla 1 kişi de darbedilerek yaralandı - Son Dakika
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