Son dakika haber: Antalya'da kayalıklardan düşerek ağır yaralanan kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi

AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var