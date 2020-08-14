Son dakika haber: Antalya'da kayıp yaşlı kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin dava açıldı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2016'da kaybolmasının ardından bir daha haber alınamayan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar'ın öldürüldüğü iddiasına ilişkin, damadı ve 2 kızına dava açıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Çınar'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı tamamladı. Başsavcılıkça, Çınar'ın damadı M.A. hakkında "kasten öldürme", kızları A.A. ve N.Ç. hakkında ise "üstsoydan yakın akrabayı kasten öldürme" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanıkların haklarındaki suçlamaları reddettiğine vurgu yapılırken, olayın bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanıkların eylem birliği yaparak Çınar'ı kasten öldürdüklerine kanaat getirildiğinin altı çizildi.

Sanık M.A. hakkında "müebbet" hapis cezası istenen iddianamede, sanıklar A.A. ve N.Ç. hakkında ise "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası talep edildi.

Sanıkların kısa süre sonra hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Olay

Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde yaşayan Gülsüm Çınar, 22 Haziran 2016'da birlikte yaşadığı kızı A.A'nın evinden ayrılarak, bir süre önce vefat eden eşiyle birlikte yaşadıkları eve gitmiş, bir daha da kendisinden haber alınamamıştı.

Çocukları ve torunları tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunulması üzerine, 5 gün yapılan yoğun aramanın ardından sonuç elde edilememişti.

Jandarma tarafından yürütülen çalışma sonunda Gülsüm Çınar'ın damadı M.A. kızları A.A. ve N.Ç. gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.