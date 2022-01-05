Son dakika haber: Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi uçurumda ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişinin cesedi, otomobiliyle düştüğü uçurumda bulundu.
Şaban Yılmaz'ın (44) 2 Ocak'ta kiraladığı otomobilin takip sistemi sinyalinin kesilmesi üzerine, araç kiralama şirketi yetkilileri durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu, Yılmaz'ın kiraladığı 07 AJK 206 plakalı otomobil Haskızılören Mahallesi'nde yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanmış olarak bulundu. Ekipler, Yılmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, AFAD ekiplerinin yardımıyla uçurumdan çıkarıldı.
Kaynak: AA
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