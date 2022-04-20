Son dakika haber... Antalya'da 'köpeği yolda gezdiremezsin' kavgası kamerada. - Son Dakika

Antalya'da 'köpeği yolda gezdiremezsin' kavgası kamerada... Köpeklerin sahibiyle muhtar arasında sopalı arbede yaşandı

Hızını alamayan muhtar, genç adama odunla saldırma girişiminde bulundu

Olaydan 1 gün sonrası köpeklerini telef olmuş vaziyette bulan genç adam, köpeklerin zehirlendiği iddiasıyla gözyaşı döktü

ANTALYA Antalya'da köpekleriyle birlikte doğa yürüyüşüne çıkan genç adam, köpeklerin saldırdığı iddiasıyla mahalle sakinlerinden bir kadınla tartışma yaşadı. Mahalle muhtarının da dahil olduğu tartışmada, cep telefonuyla görüntü alan genç ile görüntü çekmesinin yasak olduğunu söyleyen muhtar arasında arbede yaşandı. Öfkeli muhtarın odunla saldırı girişimi araya girenlerin engellemesiyle son bulurken, olaydan bir gün sonrası köpeklerini telef olmuş vaziyette bulan genç adam gözyaşı döktü.

Olay, Kemer İlçesine bağlı Beycik Mahallesi'nde geçtiğimiz gün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce Avusturalya'dan Türkiye'ye gelip mahalleye taşınan Eren Acil (34), arkadaşıyla birlikte biri kangal diğeri Amerikan Bully cinsi köpeğini köy yolunda gezdirmeye çıkardı. Bu sırada iddiaya göre, mahalle sakinlerinden bir kadın köpeğin kendisine saldırdığını iddia ederek Acil'e tepki gösterdi. Köpeklerin bağlı olduğunu ve saldırma olmadığını savunan Acil ile mahalle sakini kadın arasında sözlü tartışma başladı. Bir süre sonra ise bölgeye mahalle muhtarı geldi. Tartışma esnasında cep telefonuyla o anları kaydeden Acil'e, muhtar görüntü almasının yasak olduğunu söyledi.

Muhtar odunla saldırdı

Delil olarak görüntü aldığını söyleyen Acil ile muhtar arasında tam bu sırada bir arbede yaşandı. Mahalle muhtarı hızını alamayıp kenardaki odunları eline alarak Acil'e saldırma girişiminde bulundu. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga önlenirken, Eren Acil olay yerinden uzaklaştı.

1 gün sonrası köpeklerini ölü buldu

Olaydan 1 gün sonrası ise, Antalya kent merkezine giden Eren Acil, döndüğünde Ayı ve Sosis adını verdiği iki köpeğini ölü olarak buldu. Köpeklerin zehirlendiğini ileri süren Acil, köpeğini kucağına alarak gözyaşı döktü.

Olay sonrası Acil, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.