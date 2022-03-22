Son dakika haber | Antalya'da korkutan ev yangını - Son Dakika
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Son dakika haber | Antalya'da korkutan ev yangını

22.03.2022 12:27
Son dakika haber | Antalya'da korkutan ev yangını

Son dakika haberi... Antalya'nın Aksu ilçesinde bir binada çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir binada çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Bitişiğindeki binalara sıçramadan söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, 11.00 sıralarında Aksu Serik Caddesi'nde 2 katlı bir binanın üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt katı çiçekçi üst katı ev olan binadan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Üst kattan yükselen dumanları caddeden geçen bir vatandaş fark etti. Vatandaş durumu itfaiye ekiplerine ve alt kattaki çiçekçide çalışan ev sahibine bildirdi. Binadan dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar ise panik yaşadı. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, bitişiğindeki binalara sıçramadan kontrol altına alınırken, evde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Binada maddi hasar meydana geldi.

Ev sahibi vatandaş, yangın sırasında alt kattaki çiçekçide çalıştığını ve yangını yoldan geçen vatandaşın uyarısıyla fark ettiğini söyledi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken elektrik kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. - ANTALYA

Son dakika haber | Antalya'da korkutan ev yangını
Son dakika haber | Antalya'da korkutan ev yangını
Son dakika haber | Antalya'da korkutan ev yangını
Son dakika haber | Antalya'da korkutan ev yangını
Son dakika haber | Antalya'da korkutan ev yangını
Son dakika haber | Antalya'da korkutan ev yangını
Son dakika haber | Antalya'da korkutan ev yangını
Son dakika haber | Antalya'da korkutan ev yangını

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Akülü araba evi yaktı Akülü araba evi yaktı Akülü araba evi yaktı Akülü araba evi yaktı

Antalya, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Antalya'da korkutan ev yangını - Son Dakika


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