Son dakika haber... Antalya'da Kovid-19 karantinasına uymayan ve polise zorluk çıkaran kişiye para cezası - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kuralını ihlal eden kişiye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Pazarcı Mahallesi'ndeki işletmeye gelen Ahmet O, ortağıyla tartışınca iş yerine zarar vermeye başladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekibi, Ahmet O'yu gözaltına aldı. Sağlık kontrolüne götürülen şüphelinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinada olması gerektiği belirlendi.

Şüpheli, polisin tüm uyarılarına rağmen maske takmamak için direndi, kendisini uyaranların yüzüne öksürmeye çalıştı.

Karantina sürecini ihlal ettiği için 3 bin 150 lira ceza uygulanan Ahmet O, evine götürüldü.