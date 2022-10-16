Son dakika haber | Antalya'da kumar operasyonu: 4 şahsa 7 bin 276 TL idari para cezası uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Antalya'da kumar operasyonu: 4 şahsa 7 bin 276 TL idari para cezası uygulandı

16.10.2022 17:07
Son dakika haber | Antalya'da kumar operasyonu: 4 şahsa 7 bin 276 TL idari para cezası uygulandı

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da polis ekiplerince yapılan kumar operasyonunda 4 şahsa 7 bin 276 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya'da polis ekiplerince yapılan kumar operasyonunda 4 şahsa 7 bin 276 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması suç konusu ile mücadele amaçlı çalışma gerçekleştirildi. Antalya il merkezi ve 19 ilçede eş zamanlı olarak 14 Ekim 2022 tarihinde kumar, tombala ve oyun makineleri uygulaması 66 ekip ve 127 personelin katılımı ile icra edildi.

Çalışmada çerçevesinde 107 işyerinin denetlenmesi sağlandı, bin 113 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı, 1 aranan şahıs yakalandı.

18 işletmede tespit edilen eksiklikler ile ilgili tutanak tanzim edilmiş ve 3 şahsa 7 bin 453 TL cezai işlem uygulandı.

1 işletmede kumar oynatıldığı tespit edilerek, 1 şahsa şüpheli olarak adli işlem yapılmış, suçtan elde edilen 200 TL'ye ve 106 iskambil kağıdına el konularak, kumar oynayan 4 şahsa 7 bin 276 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Antalya 3. sayfa haberleri | Antalya'da 9 kilo esrarın şehre girmesi engelledi Antalya 3. sayfa haberleri | Antalya'da 9 kilo esrarın şehre girmesi engelledi Mavi kelebeklerden gururlandıran başarı Mavi kelebeklerden gururlandıran başarı Antalya 3. sayfa: Antalya'da bin 500 litre bandrolsüz alkol ele geçirildi Antalya 3. sayfa: Antalya'da bin 500 litre bandrolsüz alkol ele geçirildi
Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Antalya'da kumar operasyonu: 4 şahsa 7 bin 276 TL idari para cezası uygulandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:50 Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael'in istifa sorusuna verdiği cevapla taraftarı sinirden deliye döndürdü
22:27 Beşiktaşlılar Ismael'e yaptıkları olumsuz tezahüratla Dolmabahçe'yi inletti! Eski hocalarını istiyorlar
22:04 Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı
21:40 Beşiktaş tribününden Valerien Ismael'e olay tezahürat: Uyuma, değişiklik yapsana
21:23 Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterini canlandırıyordu! Alpaslan Özmol'un son hali ortaya çıktı
21:19 Beşiktaş'ta üzen sakatlık! Ghezzal maça devam edemedi
21:06 Atakum plajında ölü bulunan genç kızın mektubunda sorumlu 2 şüpheli serbest bırakıldı
20:54 Beşiktaş taraftarı hep bir ağızdan söyledi! Eski hocaları Abdullah Avcı'ya "Yere yatsana" tezahüratı
20:46 Liverpool, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti
11:28 Bursa'da köpekler, koyun sürüsüne saldırdı! 41 hayvan öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 23:44:55. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Antalya'da kumar operasyonu: 4 şahsa 7 bin 276 TL idari para cezası uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement