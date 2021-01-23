Son dakika haber: Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye ceza - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye 51 bin 230 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Kumar malzemeleri ve 680 lira ele geçirilen evdeki 16 kişiye, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 51 bin 230 lira ceza kesildi.