Son dakika haber! Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu - Son Dakika
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Son dakika haber! Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu

18.07.2022 15:40
Son dakika haber! Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm makilik alan ve 2 sera zarar gördü.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm makilik alan ve 2 sera zarar gördü.

Şatırlı Mahallesi Uzun Sakallar mevkisindeki makilik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılarak yakındaki seralara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, yaklaşık 5 dönüm makilik alan ve 2 serada hasara yol açtı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu - Son Dakika
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