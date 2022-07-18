Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm makilik alan ve 2 sera zarar gördü.
Şatırlı Mahallesi Uzun Sakallar mevkisindeki makilik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılarak yakındaki seralara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, yaklaşık 5 dönüm makilik alan ve 2 serada hasara yol açtı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu - Son Dakika