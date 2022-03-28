Son dakika haber! Marketten hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haber! Marketten hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

28.03.2022 14:39

Son dakika haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde 2 şüphelinin marketten içki ve sigaraları çalması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 şüphelinin marketten içki ve sigaraları çalması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yukarı Kocayatak Mahallesi'ndeki bir markete gece saatlerinde gelen 2 kişi, kepengi açarak içeri girdi. Marketteki yaklaşık 200 bin lira değerindeki içki ve sigaraları çuval ile çantalara dolduran şüpheliler, geldikleri araca binerek bölgeden uzaklaştı.

Sabah markete geldiğinde hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık anları marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, maskeli 2 kişinin market reyonundaki sigara ve içkileri önce çuvala, daha sonra ise çantalara doldurarak iş yerinden çıktıkları yer alıyor.

Öte yandan, aynı markete 5 gün önce ise bir başka şüpheli çaldığı atla gelerek alışveriş yapmıştı.

Son dakika haber! Marketten hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber! Marketten hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber! Marketten hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Marketten hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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