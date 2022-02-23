Son dakika haber | Antalya'da marketten silah tehdidiyle para gasbeden zanlı saklandığı kümeste yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Antalya'da marketten silah tehdidiyle para gasbeden zanlı saklandığı kümeste yakalandı

23.02.2022 10:16
Son dakika haber | Antalya'da marketten silah tehdidiyle para gasbeden zanlı saklandığı kümeste yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'da markete silahlı ve maskeli girerek kasadaki paraları gasbeden şüpheli yakalandı.

Antalya'da markete silahlı ve maskeli girerek kasadaki paraları gasbeden şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Termesos Bulvarı'nda bir zincir markette silahlı ve maskeli bir kişinin kasadaki parayı gasbettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler bölgede yaptığı çalışmada suçta kullanıldığı öne sürülen tüfeği ele geçirdi.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli O.A. ise Yeşildere Mahallesi ara sokaklarda yapılan aramada kümes içerisinde saklanmış halde yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Gasp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Antalya'da marketten silah tehdidiyle para gasbeden zanlı saklandığı kümeste yakalandı - Son Dakika


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