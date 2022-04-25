Son dakika haberleri | Minibüsün çarptığı çocuk öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Minibüsün çarptığı çocuk öldü

25.04.2022 17:04

Son dakika haberleri: Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Aşağı Hisar Mahallesi 4606 Sokak'ta V.Ç. idaresindeki 07 LTJ 27 plakalı minibüs, arkadaşlarıyla oynarken aniden yola çıkan 2 yaşındaki Doruk Dikbaş'a çaptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yola aniden çıkan çocuğa minibüsün çarpması yer alıyor.

Son dakika haberleri | Minibüsün çarptığı çocuk öldü
Son dakika haberleri | Minibüsün çarptığı çocuk öldü
Son dakika haberleri | Minibüsün çarptığı çocuk öldü
Son dakika haberleri | Minibüsün çarptığı çocuk öldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Minibüsün çarptığı çocuk öldü - Son Dakika


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