Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Aşağı Hisar Mahallesi 4606 Sokak'ta V.Ç. idaresindeki 07 LTJ 27 plakalı minibüs, arkadaşlarıyla oynarken aniden yola çıkan 2 yaşındaki Doruk Dikbaş'a çaptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yola aniden çıkan çocuğa minibüsün çarpması yer alıyor.