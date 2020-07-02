Son dakika haber... Antalya'da motosiklet kazası: 1 ölü - Son Dakika

İrfan Kahraman'ın cenazesi olay yerindeki ilk incelemenin ardından otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyonet sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza bu sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Korkuteli ilçe merkezi Fatih Bulvarında İrfan Kahraman idaresindeki 07 ARF 56 Plakalı motosiklet seyir halinde şerit değiştirirken arkadan gelen Hasan Yakan idaresindeki 07 EMK 35 Plakalı kamyonetin çarpmasıyla yola savruldu. Kazada Motosiklet sürücüsü İrfan Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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