Son dakika haber: Antalya'da motosikletiyle kamyona çarpan genç kız öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Antalya'da motosikletiyle kamyona çarpan genç kız öldü

13.10.2022 14:58
Son dakika haber: Antalya'da motosikletiyle kamyona çarpan genç kız öldü

Son dakika haberleri... Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yol bakım kamyonuna arkadan çarpan motosiklet sürücüsü genç kız yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yol bakım kamyonuna arkadan çarpan motosiklet sürücüsü genç kız yaşamını yitirdi.

Pınar Ünlü (23) idaresindeki 07 AZR 067 plakalı motosiklet, Batı Çevre Yolu'nda emniyet şeridindeki Karayollarına ait yol bakım kamyonuna arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, Ünlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ünlü'nün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü Aykut A. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Antalya'da motosikletle kamyona çarpan Pınar öldü (2) Son dakika haber... Antalya'da motosikletle kamyona çarpan Pınar öldü (2) MOTOSİKLETİYLE KAMYONA ÇARPAN GENÇ KIZ YAŞAMINI YİTİRDİ MOTOSİKLETİYLE KAMYONA ÇARPAN GENÇ KIZ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kaynak: AA

Pınar Ünlü , Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Antalya'da motosikletiyle kamyona çarpan genç kız öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:22 Şarkıcı Tuğba Altıntop, kopek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Her yer kan revan içindeydi
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:55 Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen "arabuluculuk" konusu gündeme alınmadı
15:52 Katar Emiri Al Sani, Türkiye'ye geliyor! İki ülke arasında birçok anlaşma imzalanması bekleniyor
15:48 İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm
15:38 Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenden olay sözler: İnsanlık genlerimden faydalanmalı
15:41 ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 oldu
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
15:19 Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında değişiklik! İşte favori görülen takım...
15:14 Erdoğan-Putin zirvesi sonrası Kremlin'den jet açıklama: Rus doğal gazının dağıtım merkezi önerimize Türkiye olumlu tepki verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 16:46:00. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Antalya'da motosikletiyle kamyona çarpan genç kız öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement