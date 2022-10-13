Son dakika haber... Antalya'da motosikletle kamyona çarpan Pınar öldü (2) - Son Dakika
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Son dakika haber... Antalya'da motosikletle kamyona çarpan Pınar öldü (2)

13.10.2022 16:28
Son dakika haber... Antalya'da motosikletle kamyona çarpan Pınar öldü (2)

Son dakika gündem haberi... İŞ YERİNE GİDERKEN KAZA YAPMIŞAntalya'nın Konyaaltı ilçesinde, kullandığı motosikletle yol bakım kamyonuna arkadan çarpıp yaşamını yitiren Pınar Ünlü'nün cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınları tarafından morgdan alındı.

İŞ YERİNE GİDERKEN KAZA YAPMIŞ

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, kullandığı motosikletle yol bakım kamyonuna arkadan çarpıp yaşamını yitiren Pınar Ünlü'nün cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınları tarafından morgdan alındı. Antalya'da veteriner olarak çalışan Pınar Ünlü'nün, 3 yıl önce mermer fabrikasında çalışan Uğur Ünlü ile evlendiği, geçen yıl annesini kaybettiği, babasının ise kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Döşemealtı'ndaki evinden Konyaaltı ilçesindeki iş yerine giderken geçirdiği kazada yaşamını yitiren Pınar Ünlü'nün cenazesi, Antalya'da toprağa verilecek.


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Son dakika haber: Antalya'da motosikletiyle kamyona çarpan genç kız öldü Son dakika haber: Antalya'da motosikletiyle kamyona çarpan genç kız öldü MOTOSİKLETİYLE KAMYONA ÇARPAN GENÇ KIZ YAŞAMINI YİTİRDİ MOTOSİKLETİYLE KAMYONA ÇARPAN GENÇ KIZ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kaynak: DHA

Pınar Ünlü , Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Antalya'da motosikletle kamyona çarpan Pınar öldü (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Antalya'da motosikletle kamyona çarpan Pınar öldü (2) - Son Dakika
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