Son dakika haber... Antalya'da orman yangını (2) - Yeniden - Son Dakika

ANTALYA Aksu'da çıkan orman yangını, 2 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınabildi. Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale etti.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Antalya'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde yerleşim yerleri ve tarım arazilerine yakın noktada orman yangını çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu. Ormanlık alanın sık ağaçlardan oluşması nedeniyle karadan müdahale zorlaşınca, havadan 2 helikopter destek verdi.

Çevredeki kimi kişiler yangını meraklı gözlerle izlerken, kimileri ise yangına müdahale eden ekiplere yardımcı oldu. Yangının devam ettiği bölgelere araçlar ulaşamayınca dozer ile yeni yollar açıldı.

Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahale sonunda, çevredeki yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.