Son dakika haber... Antalya'da orman yangını çıktı, kara yolu ulaşıma kapatıldı (2) - Son Dakika

4 HELİKOPTER, 23 ARAZÖZ, 118 GÖREVLİ İLE MÜDAHALE

Antalya- Konya kara yolunun Manavgat ilçesi yakınlarındaki Gündoğmuş kavşağında, saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için ekipler, yoğun çaba sarf ediyor. Yangın bölgesine sevk edilen 4 helikopterle havadan; 23 arazöz, 6 su tankeri, 4 dozer ve 118 kişilik personelle de karadan alevlere müdahale ediliyor.Gündoğmuş kavşağında başlayan yangının rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldığı belirtildi. Jandarma ekiplerinin kapattığı Antalya- Konya kara yolunda sürücüler ise yol kenarına araçlarını park ederek, çalışmaları takip etti.