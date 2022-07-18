Son dakika haber: Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Son dakika haber: Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

18.07.2022 17:20
Son dakika haber: Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

Son dakika haber... Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın bölge halkının yüreklerini ağza getirdi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın bölge halkının yüreklerini ağza getirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Yurtpınar Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek, etraftaki ağaçlara sıçramadan kontrol altına aldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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