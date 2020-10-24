Son dakika haber! Antalya'da ormanlık alanda kaybolan Ukraynalı turist kurtarıldı - Son Dakika

İhbarın ardından çalışma başlatan jandarma, Ukraynalı turistin yerini tespit etti. 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan Y.I, yürüyüş grubuna dahil oldu.

Antalya 'da tarihi Likya Yolu 'nda arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken ormanlık alanda kaybolan Ukraynalı turist jandarma tarafından kurtarıldı.

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