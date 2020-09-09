Son dakika haber... Antalya'da otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alacami Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın bir bölgedeki otluk alanda çıkan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangında yakın bölgede yaşayan bazı vatandaşların evlerini boşalttığı öğrenildi.

Meyve bahçeleri ile seraların da zarar gördüğü yangının kontrol altına alınma çalışmaları sürüyor.