Son dakika haber | Antalya'da otobüsle hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Antalya'nın Akseki ilçesinde, yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 5 kişiden biri daha yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan Amir Süleyman Ahmet ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi kaza yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi yaralanmıştı. Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hişem Mahmutçavuş da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.