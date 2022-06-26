H.K. idaresindeki 37 DE 883 plakalı otomobil ile Ruslan Mikhan (42) yönetimindeki 07 MA 8324 plakalı motosiklet, Kestel Mahallesi 'nde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Rus vatandaşı Mikhan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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