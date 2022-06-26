Son dakika haber | Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber | Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

26.06.2022 01:41
Son dakika haber | Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin Rus sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin Rus sürücüsü hayatını kaybetti.

H.K. idaresindeki 37 DE 883 plakalı otomobil ile Ruslan Mikhan (42) yönetimindeki 07 MA 8324 plakalı motosiklet, Kestel Mahallesi'nde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Rus vatandaşı Mikhan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

Öte yandan, kaza anı MOBESE kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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