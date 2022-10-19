Son dakika haber! Antalya'da otomobilin park halindeki araca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Antalya'da otomobilin park halindeki araca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

19.10.2022 16:31
Son dakika haber! Antalya'da otomobilin park halindeki araca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Antalya'nın Kaş ilçesinde, otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

H.A. (20) idaresindeki 26 ADF 691 plakalı otomobil, Kalkan Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde banket üzerinde park halinde bulunan 07 EJ 445 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Sürücü H.A. ve park halindeki otomobilde bulunan Cem Savacı (53) yaralandı.

Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Savacı, yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Antalya'da otomobilin park halindeki araca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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