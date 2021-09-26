Sürücü Çağlar ile çocukları Beyza Çağlar (3), Yusuf Çağlar (1) ve yeğeni Arzu İrem Şimşek (14) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

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