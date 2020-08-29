Son dakika haber | Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Finike ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Antalya'nın Finike ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü. Tarık Evren'in (23) kullandığı 07 AGA 400 plakalı motosiklet, Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Ağır yaralanan Evren, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Finike Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Antalya, Finike, Evren, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 10:27 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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