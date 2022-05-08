Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
A.S.K'nin (29) kullandığı 34 DBH 382 plakalı otomobil, Sarıbelen Mahallesi Kaputaş mevkisinde karşı yönden gelen Emre Göncü'nün (19) yönetimindeki 07 ATV 261 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Göncü ve motosiklette bulunan M.A. (19) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Göncü, hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika