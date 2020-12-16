Otomobille ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Çiftçilik yaptıkları öğrenilen Aydoğmuş ve İşler'in cenazeleri, kaza yerindeki incelemenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak Kumluca Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan diğer sürücü Kerem Karademir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsü Aydoğmuş ve yanında bulunan İşler'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada otomobil sürücüsü Aydoğmuş ile yanında bulunan Adem İşler (26) ve ticari araç sürücüsü Karademir araç içerisinde sıkıştı

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