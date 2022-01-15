Park halindeki 2 otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Antalya'da park halindeki 2 otomobilde çıkan yangında hasar oluştu.

Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde Ramazan Korucu'ya ait park halindeki 07 ZP 761 plakalı aracın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan tarafta bulunan Burak Ülker'e ait 07 AHN 773 otomobile sıçradı.

Alevleri fark eden ve kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan site sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bahçedeki diğer araçlar da sahipleri tarafından çekildi. Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.

Otomobili yanan Ramazan Korucu, yangının neden çıktığını anlamadıklarını söyledi. Bir anda dumanların çıktığını gördüklerini anlatan Korucu, müdahale etmelerine rağmen yangının kısa sürede büyüdüğünü kaydetti. Korucu, çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Burak Ülker de alevlerin kendi otomobiline sıçramaması için çekmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını ifade etti.