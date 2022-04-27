Son dakika haber: Antalya'da polis, kumar oynanan iş yerine vinçle balkondan girerek baskın yaptı - Son Dakika
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Son dakika haber: Antalya'da polis, kumar oynanan iş yerine vinçle balkondan girerek baskın yaptı

27.04.2022 15:31
Son dakika haber: Antalya'da polis, kumar oynanan iş yerine vinçle balkondan girerek baskın yaptı

Son dakika haberi... Antalya'da kumar oynayan kişileri suçüstü yakalamak isteyen polisler, 4. kattaki iş yerinin balkonuna sepetli vinçle ulaşarak baskın yaptı.

Antalya'da kumar oynayan kişileri suçüstü yakalamak isteyen polisler, 4. kattaki iş yerinin balkonuna sepetli vinçle ulaşarak baskın yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir iş merkezinin 4. katında ruhsatsız olarak çalışan iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, iş merkezinin girişindeki güvenlik kameralarından dışarıyı izleyen şüphelilerin kendilerini fark etmemesi için iş yerine balkondan girmeye karar verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesinden vinç temin eden polisler, vincin sepetine binerek 4. kata ulaştı.

Balkondan içeri giren polisler, kumar oynayan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Ekipler 70 poker pulu, 550 bin lira değerindeki para kartları ve 3 bin liraya el koydu.

Kumar oynayan ve oynanması için yer temin eden kişilere idari para cezası uygulandı.

İş yerinin mühürlenmesi için de gerekli girişimlerde bulunuldu.

Son dakika haber: Antalya'da polis, kumar oynanan iş yerine vinçle balkondan girerek baskın yaptı
Son dakika haber: Antalya'da polis, kumar oynanan iş yerine vinçle balkondan girerek baskın yaptı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Antalya'da polis, kumar oynanan iş yerine vinçle balkondan girerek baskın yaptı - Son Dakika


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