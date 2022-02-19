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Son dakika haber... Antalya'da polisten korkan çocuğa üniforma hediye edildi - Son Dakika

Son dakika haber... Antalya'da polisten korkan çocuğa üniforma hediye edildi

19.02.2022 10:21
Son dakika haber... Antalya'da polisten korkan çocuğa üniforma hediye edildi

Son dakika haberler: Antalya'nın Serik ilçesinde polisten korkan 5 yaşındaki çocuğa polis üniforması hediye edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde polisten korkan 5 yaşındaki çocuğa polis üniforması hediye edildi.

Anne Cemile Çalışkan Küçük, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek 5 yaşındaki kızı Nazlı Can'ın polislerden çok korktuğunu, kendisinin de bu duruma üzüldüğünü ifade etti.

Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik ekipleri Nazlı Can'ı, evinde ziyaret edip polis üniforması hediye etti.

Ekipler, daha sonra küçük çocuğu polis arabasıyla mahallede gezdirdi.

Anne Cemile Çalışkan Küçük, polis ekiplerine yaptıkları anlamlı ziyaret için teşekkür etti.

Son dakika haber... Antalya'da polisten korkan çocuğa üniforma hediye edildi
Son dakika haber... Antalya'da polisten korkan çocuğa üniforma hediye edildi

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Son dakika haber... Antalya'da polisten korkan çocuğa üniforma hediye edildi Son dakika haber... Antalya'da polisten korkan çocuğa üniforma hediye edildi POLİSTEN KORKAN ÇOCUĞA ÜNİFORMA HEDİYESİ POLİSTEN KORKAN ÇOCUĞA ÜNİFORMA HEDİYESİ Alkollü sürücü önce elektrikli bisiklete çarptı, sonra aracını bırakıp kaçtı Alkollü sürücü önce elektrikli bisiklete çarptı, sonra aracını bırakıp kaçtı

Nazlı Can, Hisarcık, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Antalya'da polisten korkan çocuğa üniforma hediye edildi - Son Dakika


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