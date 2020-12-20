Restoranın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Çatı katında hasara neden olan yangın, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Cumhuriyet Caddesi 'nde Attalos Meydanı'na bakan iki katlı restoranın çatısında tadilat çalışması sırasında klima motorundan kaynaklanan yangın çıktı.

Vazife malulü sağlık çalışanları ile yakınları için; maaş, eğitim, konut ve ulaşım yardımları yapılacak