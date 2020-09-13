ANTALYA Sahilde 3 dilde 'maske, sosyal mesafe' uyarısı - Son Dakika

Sahilde 3 dilde 'maske, sosyal mesafe' uyarısı ANTALYA'da her gün binlerce tatilcinin denize girdiği dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde zabıta megafonla, denize girenlerin, güneşlenenlerin koronavirüse yönelik tedbirleri uygulaması için Türkçe, Rusça, İngilizce anons yapıyor. Antalya'da her gün binlerce yerli ve yabancı tatilcinin denize girdiği dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde koronavirüse yönelik tedbirler artırıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sahildeki zabıta noktasında görevli ekipler, gün içerisinde sık sık devriye görevi yaparak, tatilcilere koronavirüse yönelik tedbirlere uyulması yönünde megafonla çağrı yapıyor.

UYARILAR 3 DİLDE DE YAPILSA KULAK ASILMADI Zabıta aracına yerleştirilen ses sisteminde kayıtlı 3 dildeki uyarı anonsu, tatilcilerin de ilgisini çekti. Bazı tatilciler zabıtanın anonsunu duyunca maske takmayı tercih etti. Bazıları ise anonslar 3 dilde yapılsa da uyarılara kulak asmadı. TÜRKÇE, RUSÇA, İNGİLİZCE 'MASKE' UYARISI

Megafonla yapılan Türkçe, Rusça ve İngilizce uyarı anonsunda Antalyalılar, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid- 19 salgınıyla mücadele etmek için lütfen sosyal mesafeye uyun, maskelerinizi takın. İşbirliğini için teşekkür ederiz ifadeleri yer aldı. Sahilde devriye görevi yapan zabıta ekipleri denize giren, güneşlenen, park ve yeşil alanlarda vakit geçiren, yürüyüş ve spor yapanlara sık sık koronavirüs tedbirlerini hatırlatarak, farkındalığı arttırmayı hedefliyor.

'ANONS UYGULAMASI ÇOK GÜZEL' Sahile gelenlerden Çiğdem Ayaydın, Maske takmanım sıcak havada zorlukları var ama hem kendimiz hem çevremizdekiler için takmak zorundayız. Virüsün yayılmasını engellemek için bireysel tedbirler çok önemli. İnsanlarımız, yabancı tatilciler ister istemez tedbirlere uyma konusunda uyarıları bazen gözden kaçırabiliyor. Zabıtanın anonsuyla kendimize daha dikkat ediyoruz. Güzel bir uygulama dedi.