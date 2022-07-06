Son dakika haber... Antalya'da sahilde bir kişiyi pompalı tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Antalya'da sahilde çıkan kavgada bir kişiyi pompalı tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müebbet hapis cezası ile yargılanan Orhan T. (58) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen tanık M.Y. sanığın Erhan Yazıcı'ya 2 el ateş ettiğini belirtti.

Olay esnasında Orhan Tayoğlu'na "Yapma" diye seslendiğini belirten M.Y. "Erhan 'Ölüyorum' diyerek yere yığıldı. Sanığın 'Tabi ki öleceksin' diyerek seslendiğini duydum." diye konuştu.

Müşteki avukatı Fırat Kılıç ise sanığın ve sanık tanıklarının ceza indiriminden yararlanma için olayı her aşamada farklı anlattıklarını savunarak, "Bu anlatımları kendi aralarında da çelişkilerle doludur. Ayrıca, başkaca delillerle iddialarını ispatlayamamaktadırlar." dedi.

Sanık Orhan T. ise kendine yönelik suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Konyaaltı Sahili'nde 7 Şubat'ta çıkan kavgada pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Erhan Yazıcı (41), kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Orhan T. tutuklanmıştı.