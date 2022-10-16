Son dakika haberi | İşletmede çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi | İşletmede çıkan yangın paniğe neden oldu

16.10.2022 13:21

Son dakika haberine göre İşletmede çıkan yangın paniğe neden oldu Yaralanan olmazken işletmede maddi hasar meydana geldi Antalya'da Konyaaltı sahilinde bulunan bir işletmede çıkan yangın paniğe neden oldu.

İşletmede çıkan yangın paniğe neden oldu

Yaralanan olmazken işletmede maddi hasar meydana geldi

ANTALYA - Antalya'da Konyaaltı sahilinde bulunan bir işletmede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 12.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesindeki Konyaaltı sahilinde bulunan işletmede çıktı. Edinilen bilgiye göre; mutfakta başladığı bildirilen yangın sırasında işletmenin bahçesinde bulunan müşteriler paniğe kapılırken, yapılan ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken işletmede maddi hasar meydana geldi.

Yangın sırasında olay yerinde bulunan Murat Avlamaz isimli vatandaş, "Ben sadece bacadan çıkan alevleri gördüm. Baktım aşağıda müşteriler oturuyordu. Olay yerine itfaiye ekipleri geldi ve müdahale edip yangını söndürdüler. Sanırım mutfaktan çıkmış, herhangi bir yaralı ve can kaybı yok" dedi.

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Kaynak: İHA

Muratpaşa, Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | İşletmede çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | İşletmede çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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