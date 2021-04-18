Sahiller sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistlere kaldı - Son Dakika

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, denizin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde güneşlendi.

Bazı tatilciler Akdeniz'in serin sularında kulaç açtı, bazıları palmiye ağaçları arasında yürüyüş yapıp, sahilde kitap okudu.

Rusya'nın St. Petersburg kentinden Antalya'ya tatile gelen Alyona Sakalova, AA muhabirine, Antalya'nın her yerini gezmek istediğini söyledi.

Hayvanat bahçesini ziyaret edip, restoranda yemek yemeyi planladığını anlatan Sakalova, "Ancak dışarıya çıktım sürprizle karşılaştım. Her yer kapalı. Bu durumdan dolayı çok üzgünüm. Sahilde vakit geçiriyorum." dedi.

Rusya'nın uçuşlara getirdiği sınırlamaya da değinen Sakalova, "Bütün Ruslar uçuşların yakın zamanda açılmasını istiyor. Bunun politik karar olmadığı kanaatindeyim. Yakında açılmasını umut ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu arada kentin en işlek cadde, sokak ve meydanlarında kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, kentin farklı bölgelerinde kontrol noktası oluşturarak denetim yaptı.