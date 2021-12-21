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Son dakika haber: Antalya'da sahte içki operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Antalya'da sahte içki operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

21.12.2021 13:01
Son dakika haber: Antalya'da sahte içki operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da 55 bin 287 litre sahte içki ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da 55 bin 287 litre sahte içki ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki imalatı yapanlara karşı çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma kapsamında ekipler, 3 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takip neticesinde sahte içki üretildiği tespit edilen fabrika, depo ve evlere operasyon düzenledi.

Operasyonda 55 bin 287 litre sahte içki, çok sayıda bidon, sahte etiket, kapak ve bandrol ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Antalya'da sahte içki operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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